Rissa a Bologna scontro tra due gruppi in centro | video

A Bologna, due gruppi sono entrati in uno scontro nel centro della città, con auto danneggiate e presente una fuga dei coinvolti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione. Un video che mostra i momenti dell’incidente è stato pubblicato dal profilo Welcome to....

Auto danneggiate e persone in fuga, intervenuta anche la polizia. Video postato da Welcome to favelas.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa a Bologna, scontro tra due gruppi in centro: video Sono stato Aggredito da una banda di Criminali il video Notizie correlate Violenta rissa in pieno centro tra due gruppi: arrivano cinque condanneUn anno di reclusione per quattro imputati, pena sospesa per due, e un anno e mezzo al quinto. Leggi anche: Rissa tra due gruppi: un giovane finisce in ospedale