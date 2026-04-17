Rissa a Bologna scontro tra due gruppi in centro | video
A Bologna, due gruppi sono entrati in uno scontro nel centro della città, con auto danneggiate e presente una fuga dei coinvolti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione. Un video che mostra i momenti dell’incidente è stato pubblicato dal profilo Welcome to....
Auto danneggiate e persone in fuga, intervenuta anche la polizia. Video postato da Welcome to favelas.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sono stato Aggredito da una banda di Criminali il video
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