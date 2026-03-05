Secondo ciclo Indire ci si può inserire con riserva in prima fascia GPS anche senza effettiva iscrizione

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto di Anief, si è discusso della possibilità di inserirsi con riserva nella prima fascia GPS senza aver completato l’iscrizione ufficiale. La conversazione ha approfondito le modalità di accesso alle graduatorie e le implicazioni per chi ha conseguito la specializzazione sul sostegno.

Nel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è stata affrontata una questione legata al conseguimento della specializzazione sul sostegno e agli effetti sull'inserimento nelle graduatorie.