Ritiro shock dai supermercati italiani | Non mangiatelo assolutamente

Recenti segnalazioni indicano un rischio di contaminazione nei salumi venduti nei supermercati italiani. È importante prestare attenzione alle notizie ufficiali e alle eventuali disposizioni di sicurezza alimentare. Si consiglia di consultare le indicazioni delle autorità competenti e di evitare il consumo di prodotti sospetti fino a nuovo avviso. La tutela della salute dei consumatori resta la priorità principale nel settore alimentare.

Allerta massima nel settore alimentare per un rischio contaminazione che interessa i banchi dei salumi. La catena di supermercati  Pam Panorama  ha diramato un avviso urgente di richiamo riguardante un prodotto molto amato dai consumatori: il  salame nostrano con aglio. La decisione è scattata a seguito di alcuni controlli che hanno evidenziato una minaccia invisibile ma estremamente pericolosa per la salute. Il motivo che ha spinto l’azienda al ritiro immediato è la rilevazione di  Listeria monocytogenes  all’interno dell’insaccato. Il microrganismo, responsabile della listeriosi, rappresenta un rischio serio, specialmente per i soggetti fragili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

