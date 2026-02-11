Superlega il Real Madrid ha richiesto un risarcimento monstre da 4,5 miliardi alla Uefa

Il Real Madrid ha chiesto alla Uefa un risarcimento da 4,5 miliardi di euro. La richiesta arriva in un momento di grande tensione tra il club spagnolo e l’organo europeo, che si è opposto alla Superlega. La questione si fa sempre più complicata e potrebbe portare a sviluppi importanti nel calcio europeo.

. Contestato il lucro cessante. Nonostante il recente addio del Barcellona, il progetto Superlega non si ferma. Il Real Madrid e A22 hanno deciso di proseguire con fermezza la battaglia legale contro la UEFA, confermando una maxi-richiesta di risarcimento che ammonta a 4,5 miliardi di euro. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata I dettagli della richiesta. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, l'enorme somma richiesta non copre soltanto i danni diretti subiti dal 2021 ad oggi, ma include anche il cosiddetto lucro cessante.

