Scuola dell’infanzia in via della Propositura a Calci | ok alla riqualificazione esterna

Lunedì 16 marzo sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area della scuola dell’infanzia in via della Propositura a Calci. Gli interventi riguardano principalmente il miglioramento dell’esterno dell’edificio, con lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle aree circostanti. La scuola rimarrà aperta durante le operazioni, che sono previste durare alcune settimane.

Calci (PI), 17 marzo 2026 – Lunedì 16 marzo sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area esterna della scuola dell’infanzia di via della Propositura, che consentirà già da questa primavera di poter usufruire pienamente di questo spazio, essenziale per il benessere dei bambini, delle bambine e di tutto il personale scolastico. Si tratta di un intervento da tempo atteso, la necessità del quale era stata più volte sollecitata dalle famiglie e sottolineata anche dalle insegnanti dell’Istituto comprensivo Ilaria Alpi insieme all’amministrazione comunale di Calci. “Gli investimenti sulla scuola e in particolare sugli edifici scolastici... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola dell’infanzia in via della Propositura a Calci: ok alla riqualificazione esterna Articoli correlati Calci, scuola dell'infanzia di via della Propositura: al via i lavori di riqualificazione dell'area esternaInizieranno lunedì prossimo, 16 marzo, i lavori di riqualificazione dell'area esterna della scuola dell'infanzia di via della Propositura a Calci. Riqualificazione della scuola dell'infanzia: avanzano i lavori di ampliamentoCAROVIGNO - I lavori presso l'edificio scolastico "Elisabetta Dentice di Frasso", a Carovigno, sono ormai in fase di completamento. Una selezione di notizie su Scuola dell'infanzia in via della... Temi più discussi: Pubblicata la graduatoria delle Scuole dell’Infanzia comunali AS 2026/2027; Scuola d’Infanzia, dall'11 marzo al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027; Indicazioni nazionali 2025: inviato alle scuole il decreto di adozione; Scuola dell'infanzia in Trentino: contratti da 5 ore, classi sovraffollate e personale senza titoli. I sindacati proclamano la mobilitazione. Al Meyer scuola dell'infanzia in ospedale per i bimbi ricoveratiAl via la scuola dell'infanzia all'ospedale pediatrico Meyer, per i bambini tra 3 e 6 anni ricoverati. Sono già una trentina i piccoli iscritti a questa nuova realtà decollata con l'inizio dell'anno ... ansa.it Il nuovo polo dell’infanzia fa scuola in LombardiaCAPERGNANICA - «Oggi ho toccato con mano come devono essere le scuole in Lombardia: grande attenzione al benessere del bambino, alla sua qualità di vita, accorgimenti, verde, spazi luminosi e modulabi ... laprovinciacr.it #Salerno- Nicolò non è piu' un bimbo con le ali spezzate: ora ha una scuola . Si chiudono 6 mesi di tensione e tornerà in aula. #Cronaca #Scuola #Nicolò #Tensione #AliSpezzate #Aula #NanoTV - facebook.com facebook Un’altra scuola colpita in #Iran. Ancora una volta, i bambini finiscono in mezzo alla guerra. Nel Paese, almeno 65 scuole sono state devastate da attacchi aerei, Un bilancio che racconta quanto i luoghi dell’educazione stiano diventando, sempre più spesso, b x.com