Ripristino passerella Punta del Serrone dopo incendio | stanziato finanziamento

Recentemente, a Brindisi è stato destinato un finanziamento per il ripristino della passerella Punta del Serrone, danneggiata da un incendio. L’intervento mira a riparare i danni causati dall’incendio e a ripristinare l’accesso a questa area. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il finanziamento sarà utilizzato per le operazioni di recupero e messa in sicurezza della passerella.

BRINDISI - Un finanziamento stanziato per cancellare una brutta pagina della recentissima storia di Brindisi. Era la notte tra il 25 e il 26 dicembre scorsi quando un incendio, causato da ignoti, danneggiò gravemente la passerella pedonale sopraelevata a Punta del Serrone.“Diamo seguito alla.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Le "piscine" di Punta del Serrone: lo spettacolo del mare che si gode la quiete Leggi anche: Riaperto il tratto Meolo-San Donà, lunghi lavori di ripristino dopo l'incendio Altri aggiornamenti Incendiata e distrutta la passerella di Punta del Serrone: a Brindisi vandali in azione a NataleLa gravità dell'episodio ha indotto il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a indire una conferenza stampa per domani mattina alle 11, lì al Parco di Punta del Serrone, con gli assessori al ramo. quotidianodipuglia.it Incendiata e distrutta la passerella di Punta del Serrone, Marchionna: «Atti criminali, ma c'è un interesse» VideoNon è tanto il danno materiale, al quale stiamo già provvedendo, quanto il danno morale inferto alla comunità. E non è il primo sulla costa. Altri tre episodi hanno interessato nei mesi scorsi Cala ... quotidianodipuglia.it