Riaperto il tratto Meolo-San Donà lunghi lavori di ripristino dopo l' incendio

Il tratto dell’autostrada A4 tra Meolo-Roncade e San Donà di Piave è stato riaperto dopo lunghe ore di interventi di ripristino. La chiusura si era resa necessaria a causa di un incidente con due autocisterne avvenuto lunedì 9 marzo alle 11. I lavori hanno permesso di ripristinare la circolazione in direzione Trieste.

Un'autocisterna ha preso fuoco nell'impatto con un altro mezzo pesante. Le operazioni sono durate dalle 11.30 alle 3 di mattina Sono servite parecchie ore di lavoro per poter riaprire il tratto dell’autostrada A4 tra Meolo-Roncade e San Donà di Piave, in direzione Trieste, rimasto chiuso a causa dell'incidente tra due autocisterne avvenuto lunedì 9 marzo alle 11.20: nel tamponamento tra i mezzi pesanti uno dei due, contenente fenolo (un derivato del benzene), si è rovesciato e ha preso fuoco. L'autista è fuoriuscito autonomamente e ha riportato ferite lievi. Autostrade Alto Adriatico ha comunicato di avere riaperto la carreggiata alle 3. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

