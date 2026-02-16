Arti performative per le nuove generazioni al via Focus on Kids

Da giovedì 5 a sabato 7 marzo 2026 Piacenza ospita "Focus on Kids", una piattaforma multidisciplinare dedicata alle arti performative per le nuove generazioni, nata dalla collaborazione tra Teatro Gioco Vita e l’Area Progetti Internazionali di Ater Fondazione. Per tre giorni, tra Teatro Filodrammatici, Teatro Gioia e Teatro Municipale, la città diventa luogo di incontro e confronto tra spettacoli, operatori e pratiche artistiche che interrogano il presente e il futuro del teatro ragazzi. Concepito come un laboratorio aperto di visioni, pratiche e immaginari, "Focus on Kids" mette al centro il teatro per l’infanzia e l’adolescenza prodotto in EmiliaRomagna, affiancando alle creazioni artistiche momenti di networking, dialogo e riflessione condivisa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Spazio Kids a Roma propone una stagione teatrale dedicata alle nuove generazioni, offrendo sei appuntamenti pensati per bambini e famiglie.

Il Teatro Massimo di Palermo ha rafforzato la propria dimensione internazionale accogliendo una delegazione del National Centre for the Performing Arts di Pechino, uno dei principali enti nel settore delle arti performative.

ENG SUB | Stellar Transformations Season 6 | Yuewen Animation

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.