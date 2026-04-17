Riorganizzazione della rete dei laboratori d' analisi termine prorogato in Sicilia

In Sicilia, il termine per la riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi è stato prorogato al 31 dicembre 2026. La modifica riguarda l'obbligo di garantire una soglia minima di 200 mila prestazioni annue da parte dei laboratori. La proroga è stata decisa per consentire il completamento delle procedure di organizzazione e adeguamento delle strutture coinvolte. La data precedente era fissata per il 2024.

E' stato prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi siciliani per garantire la soglia minima di efficienza di 200 mila prestazioni annue. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento a firma del capogruppo del M5S Antonio.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sanità di prossimità, via libera all'emendamento sulle 200mila prestazioni. "Salvaguardata la rete dei laboratori di analisi"La Confcommercio sezione Laboratori analisi esprime soddisfazione per il sostegno parlamentare alla misura ritenuta strategica per la tenuta del... PNRR scuola, prorogato al 30 giugno 2026 il termine per la rendicontazione dei progettiIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato le scadenze per la rendicontazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano nazionale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Riorganizzazione della rete dei laboratori d'analisi, termine prorogato in Sicilia; Laboratori di analisi in Sicilia, proroga al 31 dicembre 2026 per la riorganizzazione della rete; Molise, nel Defr 2026-2028 anche la riorganizzazione della rete ospedaliera; Bologna si muove insieme: gli incontri sul trasporto pubblico. Laboratori di analisi siciliani, prorogato termine per la riorganizzazione della rete al 31 dicembre. Approvato emendamento Antonio De Luca (M5S)Palermo, 15/04/2026. È stato prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la riorganizzazione della rete dei laboratori ... lavalledeitempli.net Slitta a dopo il 30 giugno la riorganizzazione della rete dei laboratoriA comunicarlo la Direzione Salute della Regione che sottolinea come nei prossimi giorni la Regione avrà, su questa tematica, un’interlocuzione con i Ministeri affiancanti e ulteriori momenti di ... quotidianosanita.it Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso ad Anas la proposta di riorganizzazione della rete stradale, aprendo ufficialmente la fase attuativa di un intervento atteso da decenni - facebook.com facebook #Sanità #Umbria, la #riorganizzazione della #rete delle #malattie #rare. Coinvolti 9.542 #pazienti – Documento x.com