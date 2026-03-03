Sanità di prossimità via libera all' emendamento sulle 200mila prestazioni Salvaguardata la rete dei laboratori di analisi

È stato approvato un emendamento che garantisce 200.000 prestazioni sanitarie di prossimità, con particolare attenzione alla rete dei laboratori di analisi. La Confcommercio sezione laboratori analisi ha espresso gratitudine a chi ha contribuito, riconoscendo l'impegno di chi ha lavorato con senso di responsabilità e competenza per sostenere il sistema sanitario locale.

La Confcommercio sezione Laboratori analisi esprime soddisfazione per il sostegno parlamentare alla misura ritenuta strategica per la tenuta del sistema diagnostico territoriale e per la tutela della sanità di prossimità La Confcommercio sezione laboratori analisi desidera esprimere il proprio più sentito e convinto ringraziamento a tutti coloro che, con senso di responsabilità istituzionale, competenza e attenzione verso il sistema sanitario territoriale, si sono adoperati a sostegno dell'emendamento relativo alle 200.000 prestazioni. Come evidenziato anche da numerosi interventi e articoli di approfondimento sul tema, tale misura riveste...