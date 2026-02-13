Olimpiadi di Matematica l' Unifg apre le porte al talento | 150 studenti in gara per conquistare la finale nazionale

Mercoledì 11 febbraio, l’Università di Foggia ha ospitato la gara di qualificazione alle Olimpiadi di Matematica, attirando 150 studenti provenienti da tutta la provincia. La competizione si è svolta nelle aule dell’ateneo, dove i giovani hanno affrontato problemi complessi sotto gli occhi di insegnanti e parenti. Questa iniziativa, promossa dall’Unifg, mira a scoprire e valorizzare le capacità matematiche dei ragazzi più promettenti.

Studenti provenienti da tutta la provincia, sono stati protagonisti al Dipartimento di Economia per la fase di II livello delle Olimpiadi di Matematica Mercoledì 11 febbraio, l'Università di Foggia si è trasformata nel cuore pulsante del talento giovanile della provincia. Il Dipartimento di Economia ha ospitato infatti la gara di II livello (Gara individuale provinciale) delle Olimpiadi di Matematica, un appuntamento che ha visto sfidarsi circa 150 studenti eccellenti provenienti da ben 26 istituti scolastici del territorio. L'iniziativa nasce dalla solida collaborazione tra il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia e l'associazione Mathesis – Sezione di Foggia, grazie a una convenzione attiva che mira a creare un ponte diretto tra la formazione scolastica e quella accademica.