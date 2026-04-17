Grande Fratello Vip anticipazioni del 17 aprile | un televoto apre le porte della finale

Stasera, venerdì 17 aprile, la casa del Grande Fratello Vip si prepara a una nuova puntata. È stato aperto un televoto che determina il concorrente che accederà alla finale. I partecipanti sono già impegnati in discussioni e confronti, mentre i telespettatori sono chiamati a esprimere la loro preferenza. La diretta si svolge con l’obiettivo di scegliere chi tra i finalisti continuerà il percorso nel reality.

Stasera, venerdì 17 aprile, si riaccendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, è pronta a condurre una nuova puntata densa di strategie e qualche tensione che, negli ultimi giorni, si è fatta sempre più evidente tra gli inquilini. La serata lascia spazio anche a una sorpresa inaspettata per i vip all’interno della casa: il televoto che, invece di dare un esito negativo, apre uno spiraglio verso la finale. Le anticipazioni. “Grande Fratello Vip”, le anticipazioni del 17 aprile. Non sembra esserci pace all’interno della casa del Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello Vip, anticipazioni del 17 aprile: un televoto apre le porte della finale Notizie correlate Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 10 aprile 2026: eliminato, sondaggi sul televoto, le sorprese e gli scontri della puntataScopriamo le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, venerdì 10 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, dai... Grande Fratello Vip, sondaggi del 17 aprile: chi vola in finaleStasera al Grande Fratello Vip non si vota per eliminare qualcuno: si vota per mandare qualcuno in finale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 14 aprile: alleanze impreviste e scherzi; Grande Fratello Vip, anticipazioni: il ‘caso’ Adriana Volpe e due big a rischio. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di martedì 7 aprile; Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni stasera 7 aprile. Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 17 aprileSorprese, verdetti e confronti: le anticipazioni della decima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 17 aprile in prima serata su Canale 5 ... tgcom24.mediaset.it Grande Fratello Vip, anticipazioni: la prima finalista e un ritiroOggi venerdì 17 aprile 2026 va in onda la decima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Antonella Elia contro Adriana Volpe, chi va in finale ... libero.it In quanti guarderanno il Grande Fratello Vip questa sera Non abbiate timore di confessarlo! facebook