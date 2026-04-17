Il proprietario di un’abitazione nel rione Fornelle a Salerno ha rimosso un condizionatore installato all’esterno che aveva danneggiato un murale presente nel quartiere. L’installazione aveva alterato l’aspetto artistico della parete decorata. Dopo le polemiche, il proprietario ha riconosciuto il danno e ha presentato delle scuse pubbliche, procedendo alla rimozione del dispositivo. La vicenda si è conclusa con un gesto di responsabilità da parte del proprietario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è conclusa con un gesto di responsabilità la vicenda del condizionatore installato all’esterno di un’abitazione del rione Fornelle, a Salerno, che aveva compromesso l’armonia di uno dei murales che caratterizzano il quartiere. Dopo la segnalazione della Fondazione Alfonso Gatto, l’ente ha comunicato oggi la buona notizia: il motore è stato rimosso. La Fondazione ha espresso soddisfazione per l’esito rapido della vicenda, ringraziando l’amministrazione comunale per l’intervento tempestivo e tutti coloro che, nelle ultime ore, hanno manifestato solidarietà e sensibilità verso la tutela del patrimonio artistico diffuso nel quartiere.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rimosso il condizionatore che deturpava il murale: il proprietario chiede scusa

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