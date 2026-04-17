Murales a Le Fornelle | condizionatore rimosso salvata l' opera di street art

Un murales situato nelle Fornelle è stato recentemente oggetto di intervento da parte delle autorità per la rimozione di un condizionatore installato sopra l’opera di street art. L’operazione è stata completata con successo e il motore è stato rimosso, permettendo di preservare l’opera artistica. L’amministrazione comunale ha agito rapidamente, contribuendo a mantenere il decoro del quartiere.

Fortunatamente il motore è stato rimosso. Un ringraziamento all'amministrazione comunale per l'intervento tempestivo. Grazie a tutti coloro che hanno speso una parola di solidarietà e grazie a coloro che hanno attivato gli organi di controllo. Grazie infine anche al nostro amico del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Muri d'autore a Le Fornelle: spunta un condizionatore e deturpa l'opera, la denuncia della Fondazione Alfonso GattoScempio nel centro storico di Salerno, dove, su di un palazzo interessato ad un murales artistico, è spuntato un condizionatore, deturpando l'opera. San Valentino tra i murales: a Forlì un 'Art street tour' tra amore e arteIn occasione di San Valentino, Forlì ospiterà un Art Street Tour dedicato alla Street Art cittadina, con un percorso guidato alla scoperta dei...