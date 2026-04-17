Rilascio concessioni per fiere e mercati buone notizie per gli ambulanti

Le autorità hanno avviato il rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, facilitando le operazioni degli ambulanti. Da oggi, le pratiche per ottenere le autorizzazioni sono più snelle e veloci, con l’obiettivo di rendere più accessibile l’attività commerciale nelle zone di interesse. Questa misura riguarda le aree destinate alle fiere e ai mercati, con un miglioramento nei tempi di rilascio delle concessioni.

Rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, strada in discesa per gli ambulanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha accolto infatti tutte le istanze di Fiva Confcommercio. Nella definizione dei nuovi bandi, saranno previste specifiche.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Regione, pubblicato l'avviso del piano fiere e mercati: "Sostegno alle imprese siciliane per crescere sui mercati esteri"Le azioni previste includono attività di scouting, incontri B2B, servizi di orientamento e campagne di comunicazione. TNA: Buone notizie per quanto riguarda gli ascolti televisiviTNA iMPACT ha raggiunto un altro record di ascolti su AMC L’episodio del 12 febbraio 2026 di TNA iMPACT (registrato il 22 gennaio) ad Albuquerque,...