TNA | Buone notizie per quanto riguarda gli ascolti televisivi

TNA iMPACT ha registrato un nuovo record di ascolti grazie a un episodio trasmesso il 12 febbraio 2026. La puntata, registrata il 22 gennaio ad Albuquerque, nel New Mexico, ha fatto registrare una media di 254.000 spettatori, superando così le performance precedenti. La trasmissione ha attirato più fan rispetto alle settimane scorse, grazie anche ai lanci di nuovi wrestler e a match emozionanti. La crescita degli ascolti mostra che il pubblico segue con interesse la programmazione della federazione. La prossima puntata promette ancora sorprese.

TNA iMPACT ha raggiunto un altro record di ascolti su AMC L’episodio del 12 febbraio 2026 di TNA iMPACT (registrato il 22 gennaio) ad Albuquerque, nel New Mexico, ha registrato una media di 254.000 spettatori e ha mantenuto lo stesso indice di ascolto di 0,05 nella fascia demografica 18-49 della settimana scorsa TNA iMPACT ha eguagliato il record più alto nella fascia demografica 18-49 da quando è andato in onda su AMC il 15 gennaio. Gli ascolti sono aumentati anche del 5% rispetto al record della settimana precedente (241.000) Ratings incoraggianti. L’episodio è stato il “go home show” prima di TNA No Surrender, e ha visto Nic Nemeth sconfiggere Rich Swann in un match singolo e Mara Sade sconfiggere Ryan Nemeth in un Alburquerque Street Fight. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

