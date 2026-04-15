Leone Film Group ha pubblicato il trailer italiano di In The Grey, il nuovo film diretto da Guy Ritchie. Nel video si vedono scene d’azione intense e momenti di suspense, con protagonisti Jake Gyllenhaal e Henry Cavill. Il film è un action thriller che segna il ritorno di Ritchie alla regia. La clip mostra numerose sequenze movimentate e elementi tipici del genere.

Leone Film Group ha diffuso il nuovo, travolgente trailer italiano di In The Grey, l’attesissimo action thriller che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Guy Ritchie. Fedele al suo stile inconfondibile — fatto di ritmo serrato, dialoghi affilati e sequenze d’azione di grande impatto visivo — il regista di Snatch e The Gentlemen ci trascina in una storia dove la morale è un optional e il pericolo è l’unica costante. Il film vanta un cast d’eccezione guidato da Jake Gyllenhaal e Henry Cavill, affiancati da Eiza González e dalla candidata all’Oscar Rosamund Pike. La sinossi ufficiale ci introduce a una squadra segreta di agenti speciali che opera nella pericolosa “zona grigia” tra potere, denaro e violenza.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - In The Grey: Jake Gyllenhaal e Henry Cavill nell’adrenalinico trailer italiano del nuovo film di Guy Ritchie

Notizie correlate

In The Grey: Henry Cavill e Jake Gyllenhaal nel primo esplosivo trailer del film di Guy RitchieBlack Bear ha rilasciato il primo trailer di In The Grey, l’ultima fatica cinematografica scritta e diretta da Guy Ritchie.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il giovane e affascinante investigatore torna con nuovi casi: Prime Video annuncia la seconda stagione della serie; Henry Cavill's Forgotten Fantasy Epic Takes Over Free Streaming 16 Years Later; Guy Ritchie’s Bingeworthy 2-Part Netflix Crime Thriller Gets Official Return Update.

In The Grey: il trailer ufficiale in italiano e la data di uscita del film di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal e Henry CavillArriverà nei cinema italiani il 14 maggio prossimo distribuito da 01Distribution In The Grey, il nuovo film di Guy Ritchie, un action thriller che vede protagonisti Jake Gyllenhaal, Henry Cavill e Eiz ... comingsoon.it

In the Grey: Jake Gyllenhaal e Henry Cavill nel primo trailer ufficiale del nuovo film di Guy RitchieDebutta a maggio nelle sale americane la nuova commedia d'azione diretta dal regista inglese. Nel cast, oltre a Jake Gyllenhaal e Henry Cavill, anche Rosamund Pike e Eiza González. Ecco il primo ... comingsoon.it

Il regista di «Train to Busan» è tornato con un altro folle film horror sugli zombie Il regista sudcoreano Yeon Sang-ho (Train to Busan, Parasyte: The Grey, The Ugly) sta per tornare sulle scene con il prossimo film horror 'Colony', un nuovo incubo a tem - facebook.com facebook