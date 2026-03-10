Codice di comportamento e uso dei social al via la formazione per 130 dipendenti comunali

Oggi a Reggio Calabria si è tenuto un evento formativo presso l’aula consiliare di Palazzo San Giorgio rivolto a 130 dipendenti comunali. La sessione ha riguardato il Codice di comportamento integrativo e il regolamento sull’uso dei social media. Durante l’iniziativa, sono stati affrontati i temi relativi alle linee guida per l’operato dei dipendenti e alle regole da seguire online.

L'incontro ospitato nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio ha visto come relatrici le dottoresse Antonia Criaco e Iolanda Mauro Nel corso della giornata sono stati approfonditi i contenuti del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 270 del 12 dicembre 2025, e del Regolamento per l’utilizzo dei social media da parte del personale adottato con deliberazione n. 241 del 6 novembre 2025. Particolare apprezzamento è stato espresso dai partecipanti che hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con le relatrici attraverso momenti di dialogo e approfondimento sui temi trattati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

