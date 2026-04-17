Un giovane di 21 anni è stato arrestato mentre spacciava droga all’interno di un supermercato. L’operazione si è svolta durante un servizio di controllo del territorio condotto dalla polizia, che ha intercettato l’attività sospetta nel reparto tra i corridoi del negozio. La polizia ha fermato il giovane e sequestrato sostanze stupefacenti, portando all’arresto immediato.

FIRENZE – Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti dalla polizia di Firenze, in particolare per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati predatori sul territorio cittadino, con servizi mirati, appostamenti e controlli dinamici nelle aree maggiormente sensibili, personale della Squadra Mobile ha individuato e monitorato un soggetto sospettato di gestire cessioni di droga nella zona di Rifredi, utilizzando un’autovettura per i propri spostamenti. L’attività di osservazione ha consentito di localizzare il veicolo e seguirne i movimenti fino a via Carlo Del Greco, dove il 21enne, cittadino marocchino, è sceso per entrare in un supermercatodi via Calò.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lo spaccio avviene fra i corridoi del supermercato: arrestato un pusher 21enne

Notizie correlate

Utilizzava un'auto come base per lo spaccio, pusher 20enne arrestato a PicanelloI carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato un 20enne catanese per spaccio durante un controllo eseguito a...

Spaccio durante i festeggiamenti del santo patrono, arrestato pusher minorenneUn minorenne di soli 14 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio perché ritenuto responsabile di detenzione di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Lo spaccio di droga a Bologna, i pusher in trasferta vendono dosi a vista: arrestati cinque pendolari della droga in via Amendola; Lo spaccio di lusso e la coca a oltre 100 euro al grammo: le consegne e la 'geolocalizzazione' dei clienti; Spaccio ai domiciliari: negato il reato continuato senza piano.

Lo spaccio avviene fra i corridoi del supermercato: arrestato un pusher 21enneFIRENZE - Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti dalla polizia di Firenze, in particolare per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati predatori s ... msn.com

Droghe, così cambia il consumo tra i giovani di Langhe e Roero: Crescono cocaina e ketamina, lo spaccio è sempre più smartDai dati europei delle acque reflue ai riscontri locali: tra Alba e Bra si afferma il poli-uso di sostanze psicoattive. Il punto col dottor Marco Marzolla, dirigente medico del Servizio Dipendenze Pat ... targatocn.it

La stretta della Questura: «Spaccio, risse e aggressioni: già individuati e trasferiti in Cpr tre soggetti facebook