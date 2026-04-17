Riforma tecnici | salvaguardate le ore dei docenti con la deroga

A partire dal 202627, la riforma degli istituti tecnici introdurrà modifiche che interesseranno le prime classi. Per garantire la continuità didattica, è stata prevista una deroga che permette di salvaguardare le ore dei docenti coinvolti. Queste novità sono state annunciate in vista dell'impatto che le modifiche avranno sulla struttura delle scuole tecniche nei prossimi anni.

La riforma degli istituti tecnici cambierà il volto delle prime classi a partire dall’anno scolastico 202627. Per evitare che troppi docenti restino senza incarico a causa della nuova organizzazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha tracciato una via per comporre le cattedre anche con carichi ridotti. Secondo la nota n. 164 del 16 aprile 2026, che recepisce quanto stabilito dal decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29, la gestione dell’orario punta alla salvaguardia dei professionisti che potrebbero perdere il posto con i nuovi quadri orari. La normativa, che attua gli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 1442022, introduce un meccanismo di flessibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma tecnici: salvaguardate le ore dei docenti con la deroga Notizie correlate Docenti seconda lingua comunitaria: preoccupazione per la riduzione delle ore prevista dalla riforma dei TecniciUna riduzione delle ore dedicate alle lingue straniere negli istituti tecnici è al centro della contestazione avanzata dall’associazione di docenti... Leggi anche: Riforma istituti tecnici, le perplessità dei docenti del Galilei Sani Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Avvio riforma istruzione tecnica, salvaguardate le titolarità a settembre, subito tavolo di confronto per modifiche normative. Sospesa la mobilitazione; Istituti Tecnici, tregua sulla Riforma: salvaguardate le cattedre per il prossimo anno scolastico; Istituti Tecnici, tregua sulla Riforma: salvaguardate le cattedre per il prossimo anno scolastico; Avvio riforma istituti tecnici, l'incontro per il tentativo di conciliazione si svolgerà mercoledì 8 aprile. Riforma degli Istituti tecnici, cattedre da 15 ore per contenere gli esuberi?Le cattedre da 15 ore potrebbero trasformare il sistema scolastico. Scopri i dettagli e i vantaggi di questo cambiamento. informazionescuola.it Collegi dei docenti chiamati a votare la riforma degli istituti tecnici, ma molte dicono NOLeggi la mozione collegio dei docenti per capire i rischi della nuova riforma scolastica e le sue implicazioni per studenti e famiglie. informazionescuola.it La Riforma degli Istituti Tecnici, che debutterà nelle classi prime dell'anno scolastico 2026/27, prevede una particolare composizione delle cattedre con l'obiettivo di evitare un numero elevato di docenti sovrannumerari. x.com https://uilscuola.it/cspi-riforma-istituti-tecnici-tagli-orari-poca-trasparenza-e-nessuna-linea-guida/ CSPI, RIFORMA ISTITUTI TECNICI: TAGLI ORARI, POCA TRASPARENZA E NESSUNA LINEA GUIDA ’ - facebook.com facebook