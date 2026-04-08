Un’associazione di docenti specializzati nell'insegnamento delle lingue straniere ha espresso preoccupazione riguardo alla riduzione delle ore dedicate a queste materie prevista dalla recente riforma dei tecnici. La modifica interessa gli orari delle lezioni nelle scuole secondarie di secondo grado, con particolare attenzione alle discipline di lingua comunitaria. La questione ha suscitato reazioni tra gli insegnanti, che temono un impatto sulla preparazione degli studenti.

Una riduzione delle ore dedicate alle lingue straniere negli istituti tecnici è al centro della contestazione avanzata dall’associazione di docenti Tutela seconda lingua comunitaria. In un comunicato gli insegnanti esprimono “fortissima preoccupazione” per le modifiche previste dalla riforma in partenza dall’anno scolastico 20262027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Riforma 2026 degli Istituti Tecnici: meno ore di Italiano in V superiore e “Scienze sperimentali” come disciplina unitaria. La preoccupazione del CSPIIl Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso un parere articolato sullo schema di decreto che dà attuazione alla revisione...

Istituti tecnici, la circolare MIM sulla riduzione di ore di italiano e geografia. Sindacati: “Bloccare riforma”Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso nota la circolare con le indicazioni operative della discussa riforma degli Istituti tecnici,...

Temi più discussi: Docenti seconda lingua comunitaria: preoccupazione per la riduzione delle ore prevista dalla riforma dei Tecnici; Sulla riforma degli istituti tecnici 2026(; Riforma degli istituti tecnici: No al taglio delle lingue straniere: rende i nostri diplomati meno competitivi; La riforma degli Istituti Tecnici è stata bloccata? Le nostre FAQ e alcuni chiarimenti.

Sulla riforma degli istituti tecnici 2026(L’associazione di docenti TUTELA SECONDA LINGUA COMUNITARIA esprime la fortissima preoccupazione derivante dal taglio drastico e immotivato delle ore di seconda lingua comunitaria nei tecnici, indiriz ... tecnicadellascuola.it

Terza media, sulla seconda lingua decide il collegio docentiROMA - Marcia indietro del ministero sugli esami di terza media. Dopo la levata di scudi dell'Anp - l'Associazione nazionale presidi - contro la circolare dello scorso 26 maggio, che prevedeva una ... repubblica.it

Trasferimenti e passaggi dei docenti: cosa significa prima, seconda e terza fase. https://www.orizzontescuola.it/trasferimenti-e-passaggi-de-docenti-cosa-significa-prima-seconda-e-terza-fase/ - facebook.com facebook