Riforma edilizia da Firenze il contributo dei tecnici | Norme chiare per accompagnare lo sviluppo

Una riforma edilizia è stata presentata a Firenze, portando il contributo di tecnici e professionisti del settore. L’obiettivo è creare norme più chiare per accompagnare le trasformazioni urbane e facilitare lo sviluppo edilizio. La proposta, attesa da tempo, si concentra sull’adeguamento delle regole alle esigenze della crescita urbana e sulla semplificazione delle procedure. La discussione riguarda principalmente l’impatto delle nuove norme sui progetti di costruzione e riqualificazione.

Firenze, 17 aprile 2026 – Una riforma attesa da anni, ma soprattutto un passaggio che chiama in causa direttamente il rapporto tra norme e trasformazione delle città. È questo il quadro emerso dall’incontro promosso dal Collegio dei Geometri di Firenze e dalla Federazione Toscana Geometri, che ha riunito professionisti, istituzioni e rappresentanti politici attorno al futuro del Testo Unico dell’Edilizia. Al centro del confronto la proposta di legge delega illustrata dall’onorevole Erica Mazzetti, che punta a una revisione organica del Dpr 3802001. “Dobbiamo superare l’indisciplina normativa e andare verso un sistema basato su principi chiari, flessibili e uniformi su tutto il territorio nazionale”, ha spiegato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riforma edilizia, da Firenze il contributo dei tecnici: “Norme chiare per accompagnare lo sviluppo” Notizie correlate Edilizia e Milano: il nuovo patto per sbloccare lo sviluppo urbanoL’adesione di Assimpredil Ance al Patto per il rilancio del governo metropolitano segna un punto di svolta per la gestione dell’area milanese,... Riforma dei data center, riguarderà anche la scuola: il ruolo degli ITS Academy e degli Istituti tecnici. Dagli esperti di cybersecurity ai tecnici delle infrastrutture cloudLa Camera dei deputati ha approvato in Commissione Trasporti il testo unificato delle proposte di legge A. Una raccolta di contenuti Riforma edilizia, da Firenze il contributo dei tecnici: Norme chiare per accompagnare lo sviluppoL’incontro promosso dal Collegio dei Geometri di Firenze e dalla Federazione Toscana Geometri ... msn.com Riforma edilizia, da silenzio-assenso a sanatoria veloce per abusi storici: cosa prevedeArriva la riforma dell'edilizia. Sul tavolo del consiglio dei ministri approderà domani il disegno di legge delega per la revisione del Tue, il Testo unico del settore. Gli obiettivi vanno dalla ... tg24.sky.it