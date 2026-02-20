Lutto a Conselice è morto Gianfranco Greco | era il segretario locale di Rifondazione Comunista

Gianfranco Greco, segretario del circolo di Conselice di Rifondazione Comunista, è morto improvvisamente. La sua scomparsa è stata causata da complicazioni di salute che lo avevano colpito nelle ultime settimane. Greco, noto per aver organizzato numerose iniziative locali, aveva 52 anni. La comunità di Conselice lo ricorda come una figura attiva e impegnata nel volontariato. La notizia ha suscitato tristezza tra amici e conoscenti del paese.

Nelle scorse ore si è spento Gianfranco Greco, segretario del circolo di Conselice di Rifondazione Comunista. Greco, originario di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, si era trasferito in Romagna da giovane, legando il suo percorso personale a una lunga militanza politica. Attraverso una nota ufficiale, il partito ha voluto rendere omaggio alla sua figura, ricordando come “Gianfranco è stato un compagno sempre presente quando c'era bisogno, il fare è stata sempre la sua stella guida per la politica e l'associazionismo”. La notizia della scomparsa ha colpito la comunità locale, dove Greco era conosciuto per il suo impegno attivo e costante nelle dinamiche civili e sociali del territorio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: E’ morto Riccardo Ferraro, la Cgil in lutto. Era il segretario generale della Slc di Firenze-Prato-Pistoia Leggi anche: Calabria: Rifondazione Comunista accusa ANCE e Regione di ignorare lo spopolamento e favorire il cemento. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Proseguiamo con le interviste ai nostri Mister. Oggi e' la volta di Gianfranco Greco, allenatore dell' under 15 provinciale. Classe 1976, a livello calcistico Gianfranco ha giocato dai 5 anni fino alla categoria allievi, dove ha interrotto il suo percorso. Ha militato in - facebook.com facebook