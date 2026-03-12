La vecchia linea Messina-Catania sarà dismessa arriva la conferma della Regione

La Regione ha annunciato che la vecchia linea ferroviaria tra Messina e Catania verrà dismessa una volta completato il raddoppio in corso tra Giampilieri e Fiumefreddo. La decisione riguarda la chiusura del binario unico, che sarà sostituito dal nuovo tratto raddoppiato. L'obiettivo è eliminare la linea attuale una volta che la nuova infrastruttura sarà operativa.

Alla fine si ritorna al punto di partenza o meglio: al progetto originario. La Regione ha confermato la volontà di dismettere l'attuale binario unico tra Giampilieri e Fiumefreddo quando sarà attivo il raddoppio in corso di realizzazione. La giunta Schfani di fatto ha accolto le richieste dei sindaci dei Comuni jonici, da Scaletta Zanclea a Taormina, mantenendo l'interconnessione a Letojanni e il collegamento con la linea storica per la valle dell'Alcantara che sarà trasformata in ferrovia turistica. Lo scorso 20 novembre una delibera del governo Schifani aveva agitato le acque. Si valutavano infatti importanti modifiche in un atto di indirizzo da trasmettere a Roma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

