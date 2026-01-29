Taormina la Cardiochirurgia pediatrica aggregata a Catania arriva la conferma della Regione

La Regione ha confermato che la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina sarà unita a quella degli adulti al Policlinico di Catania. La decisione riguarda i reparti di cardiologia, che lavoreranno insieme per migliorare i servizi e le cure ai pazienti più giovani. La conferma è arrivata dopo settimane di discussioni e attese.

La Cardiochirurgia pediatrica di Taormina sarà aggregata alla Cardiochirurgia per adulti del Policlinico universitario Rodolico-San Marco di Catania. Il governo Schifani ha aderito alle indicazioni suggerite dai ministeri della Salute e dell'Economia, affiancanti per il mantenimento della.

