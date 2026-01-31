Rifiuti abbandonati in via Nobel tra Cesa e Aversa | rinvenute anche cartelle cliniche con dati sensibili

La Polizia locale di Cesa e Aversa ha scoperto una discarica abusiva in via Nobel. I vigili sono intervenuti ieri dopo aver trovato rifiuti sparsi in modo incontrollato davanti a un parco privato. Tra i materiali abbandonati ci sono anche cartelle cliniche con dati sensibili, che ora sono sotto sequestro. La situazione rischia di complicare ancora di più la gestione dei rifiuti nella zona.

Ancora rifiuti abbandonati e ancora un sequestro al confine tra Cesa e Aversa. Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia locale sono intervenuti in via Nobel, dove un’area antistante un parco privato era stata trasformata in una vera e propria discarica abusiva, con rifiuti di ogni genere lasciati in modo incontrollato. L’intervento è scattato a seguito della segnalazione dei volontari degli Osservatori Ambientali, che hanno allertato le autorità dopo aver notato la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti riversati in strada. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno rinvenuto materiale di varia natura, ma a destare particolare preoccupazione è stata la presenza di cartelle cliniche contenenti dati sensibili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rifiuti abbandonati in via Nobel tra Cesa e Aversa: rinvenute anche cartelle cliniche con dati sensibili Approfondimenti su Nobel Avviso Arrivato ChatGPTHealth, l’analisi delle cartelle cliniche con l’AI. Come funziona, pro e contro Arriva ChatGPTHealth, uno strumento che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare le cartelle cliniche. È arrivato ChatGPT Health: ora puoi caricare cartelle cliniche e avere diagnosi personalizzate con l’IA È arrivato ChatGPT Health, uno strumento che permette di caricare cartelle cliniche e ricevere diagnosi personalizzate grazie all'intelligenza artificiale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Nobel Avviso Argomenti discussi: Corviale, rifiuti abbandonati in via di Poggio Verde: segnalata una microdiscarica a due passi dalle sedi istituzionali; Incivili che abbandonano rifiuti: è pugno duro, 19 multe con fermo del veicolo; Rifiuti abbandonati: 14 i denunciati; Abbandonano sacchi di immondizia in strada a Guidonia, agenti risalgono agli incivili tramite i rifiuti. Multati. Pannelli solari abbandonati ai cassonetti, la rabbia dell’assessore: «Danno economico per tutti i cittadini»FOLLONICA – Un episodio di abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio comunale che fa riflettere. Gli operatori di Sei Toscana – proprio su segnalazione del vicesindaco e assessore all’Ambient ... msn.com Lucera, rifiuti abbandonati in Via Aspromonte: individuato il responsabile grazie ai controlliProsegue con determinazione a Lucera la battaglia contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti. A renderlo noto è stato il sindaco Giuseppe Pitta attraverso ... lucerabynight.it RIFIUTI ABBANDONATI Cari cittadini, nel video vedete chi getta rifiuti in strada con totale menefreghismo, trasformando Sant’Antimo in una discarica e offendendo la nostra comunità. Grazie alle ultime due telecamere installate a dicembre, con fondi region - facebook.com facebook #NoiCittadini #23gen pubblica #reclamo lettore #Bartolini Evidenzia criticità rifiuti abbandonati e suggerisce clausola vincolante per venditore x smaltire old correttamente #Cultura proattiva #prevenzione #BrandUrbanism @VivMilano @Aldo_DiZa @Emili x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.