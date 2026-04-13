A sei turni dalla conclusione del campionato di calcio, l'Inter si avvicina alla vittoria dello scudetto. La squadra ha conquistato una vittoria in rimonta, battendo il avversario con il punteggio di 4-3. Nel frattempo, il Napoli ha pareggiato la sua partita, lasciando invariato il distacco nella classifica generale. La corsa al titolo prosegue con questa situazione di classifica che favorisce l’Inter.

La 32esima giornata della Serie A maschile di calcio (che era iniziata venerdì e finirà oggi con Fiorentina-Lazio) è andata benissimo per l’Inter, che ha vinto in rimonta contro il Como e ha guadagnato punti sia sul Napoli che sul Milan, le uniche due squadre che ancora possono puntare allo Scudetto. O forse potevano, visto che a sei giornate dalla fine del campionato, e quindi con un massimo di 18 punti per ogni squadra, l’Inter ha 9 punti di vantaggio sul Napoli e 12 di vantaggio sul Milan. Per l’Inter è un bel passo avanti rispetto a due giornate fa, quando l’Italia ancora sperava di andare ai Mondiali, aveva solamente 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Inter è sempre più vicina allo Scudetto

L’Inter batte il Como 4-3, un poker che porta i nerazzurri sempre più vicini allo scudettoComo, 12 aprile 2026 – E' stata una delle partite più avvincenti del campionato, che non ha dato sentenze definitive, ma ha decretato il sorpasso...

Conte crede allo Scudetto, ma non può più sbagliare. Chivu ha margine, Como sarà un crocevia importante: i calendari a confronto di Napoli e InterQuinta vittoria consecutiva, secondo posto ottenuto e un calendario nelle ultime sette non impossibile.

INTER-GENOA 2-0 L'INTER VINCE ED È SEMPRE PIÙ VICINA ALLO SCUDETTO