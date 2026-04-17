Rider sfruttati e sottopagati | Glovo taglia ancora i compensi 1,90 euro a consegna

Il sindacato Nidil Cgil ha segnalato un aumento della riduzione dei compensi per i rider di Glovo, con una tariffa di circa 1,90 euro per consegna. La denuncia evidenzia un peggioramento delle condizioni economiche di chi lavora come rider per l’azienda, che avrebbe continuato a ridurre le cifre pagate per ogni consegna effettuata. La questione riguarda la retribuzione e le modalità di pagamento dei lavoratori coinvolti.

Il sindacato Nidil Cgil denuncia una situazione di ulteriore sfruttamento dei rider che lavorano per Glovo. Secondo quanto dichiarato l'azienda, già sotto inchiesta per caporalato, avrebbe "tagliato ancora le tariffe. Compensi da 1,90 euro a consegna".🔗 Leggi su Fanpage.it

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