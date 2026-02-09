Caporalato Glovo-Foodinho commissariata | ipotesi rider sfruttati e sottopagati

La Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho, la società italiana di Glovo. Gli investigatori sospettano che alcuni rider siano sottopagati e sfruttati, e stanno cercando di fare chiarezza sulla situazione. La decisione arriva dopo controlli che hanno sollevato dubbi sulle condizioni di lavoro.

La Procura di Milano ha disposto un decreto urgente di controllo giudiziario sulla società italiana di Glovo, Foodinho Srl, a seguito di accertamenti che avrebbero evidenziato presunte condizioni di sfruttamento dei lavoratori. L'amministratore unico Pierre Miquel Oscar e la società sono indagati per caporalato. Secondo il provvedimento, i 40mila rider del food delivery, di cui circa 2mila a Milano, percepirebbero retribuzioni in molti casi inferiori fino al 76,95% rispetto alla soglia di povertà e fino all'81,62% sotto i minimi dei contratti collettivi nazionali.

