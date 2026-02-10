Paghe da 2,5 euro a consegna | indagine della Procura di Milano sullo sfruttamento dei rider Glovo

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sui rider di Glovo, concentrandosi sulle condizioni di lavoro e sui compensi. Alcuni di loro ricevono appena 2,50 euro per consegna, con turni che arrivano anche a 12 ore. La geolocalizzazione è continua e ci sono penalità se si ritarda. La situazione sembra diventare sempre più difficile per chi lavora in nero o senza diritti.

Rider a 2,5 euro a consegna: la Procura di Milano accelera sul caporalato digitale. Una paga che definire misera è un eufemismo: da 2,50 a 3,70 euro a consegna, turni fino a 12 ore, geolocalizzazione costante tramite app e penalità per ogni ritardo. È questa la fotografia dello sfruttamento dei rider scoperta dalla Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, nei confronti della società milanese di delivery Foodinho, controllata dal colosso spagnolo Glovo. Il decreto firmato dai magistrati milanesi parla chiaro: la condizione dei lavoratori non solo viola i contratti collettivi, ma secondo la Costituzione non garantisce una “esistenza libera e dignitosa”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Paghe da 2,5 euro a consegna: indagine della Procura di Milano sullo sfruttamento dei rider Glovo Approfondimenti su Glovo Rider «Paghe ai rider sotto la soglia di povertà», Glovo sotto indagine per caporalato. Le testimonianze: «Sempre controllati e puniti» La procura di Milano ha deciso di intervenire su Glovo, la nota società di consegne a domicilio. Rider e caporalato, anche a Bergamo paghe da 2 a 4 euro a consegna: “Va superato il modello del food delivery fondato sul cottimo” La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho e Glovo per caporalato e sfruttamento. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Glovo Rider Argomenti discussi: Rider sfruttati, controllo giudiziario per Foodinho-Glovo: Io pagato 2,5 euro, l’app mi punisce; Pagati 2,5 euro a consegna, controllati dall’app e puniti se rallentano: la Procura accusa Glovo di sfruttare 40mila rider; Turni folli e paghe da fame ’Piazza Italia’ commissariata. E’ la prima volta in Toscana; Fino a 10 ore di lavoro con paghe da fame, ecco l’identikit del rider. Pagati 2,5 euro a consegna, controllati dall’app e puniti se rallentano: la Procura accusa Glovo di sfruttare 40mila riderCaporalato digitale sotto accusa: controllo giudiziario per Foodinho, paghe sotto la soglia di povertà e turni fino a 12 ore ... giornalelavoce.it Buon giorno colleghi...quesito x chi gestisce il gestionale paghe bpoint...dipendente che percepisce una pensione ma è anche in forza come lavoratore subordinato ....devo inserire il contributo giornaliero di euro 4,72 comunicato dall'INPS per questa fattispeci facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.