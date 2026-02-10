Glovo sotto accusa nei racconto dei rider storie di sfruttamento e caporalato | 2,50 euro a consegna e monitoraggio continuo

A Milano, i rider di Glovo denunciano condizioni di lavoro dure e salari bassi. Molti raccontano di dover fare fino a venticinque consegne al giorno, spesso con una bicicletta elettrica comprata di tasca propria. La paga per consegna si ferma a 2,50 euro, e ci sono segnalazioni di monitoraggio continuo e pratiche che assomigliano a forme di caporalato. La situazione ha acceso il dibattito sul rispetto dei diritti dei lavoratori in città.

Milano, 10 febbraio 2026 – “ Mi muovo con una bicicletta elettrica che ho acquistato con i miei soldi, faccio in media venti consegne al giorno che diventano anche venticinque nel fine settimana. Per rispondere agli ordini che ricevo sull’app resto collegato generalmente dalle 10 del mattino fino alle 22 o alle 23. Mi pagano in media 2,50 euro a consegna, se la consegna è molto distante ed è nel fine settimana posso arrivare a 3.50 euro. Il mio guadagno mensile lordo è tra i 1.000 e i 1.200 euro. Sono costantemente geolocalizzato e subisco penalizzazioni in caso di ritardo nelle consegne. Se mi fermo, mi chiamano e mi chiedono perché sono in sosta”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario la società Foodinho, ramo italiano di Glovo, con l’accusa di caporalato.

Il giudice ha aperto un’inchiesta su Glovo, il noto servizio di consegne a domicilio, per sospette pratiche di caporalato.

