Richiedenti asilo a Manfredonia | Il sindaco si rivolge alla città parlando di attacchi gratuiti ma siamo ancora in attesa di sapere

Da ilsipontino.net 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manfredonia, i richiedenti asilo attendono ancora chiarimenti dopo le dichiarazioni del sindaco, che ha parlato di attacchi gratuiti rivolti contro di loro. La discussione pubblica si è accesa in seguito alle affermazioni del primo cittadino, mentre le persone coinvolte restano in attesa di ulteriori dettagli e risposte ufficiali. La situazione ha suscitato interesse tra la comunità locale e le associazioni di tutela dei migranti.

RICHIEDENTI ASILO A MANFREDONIA. IL SINDACO SI RIVOLGE ALLA CITTA', PARLANDO DI ATTACCHI GRATUITI, ARTICOLI OFFENSIVI E INGRATI In una sorta di cortocircuito comunicativo e funzionale, il sindaco esprime solidarieta al vescovo, che, prima, si era schierato con lui. Sempre a proposito della questione, che sta destando vivissima preoccupazione tra i concittadini: i richiedenti asilo, presenti a Manfredonia. I "buoni cristiani ed onesti cittadini", che abitano questa terra, sono ancora in attesa di sapere e conoscere.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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