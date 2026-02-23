Scuola Sant' Anna | Claudio Passino è il nuovo coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare Health Science

Claudio Passino assume il ruolo di coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare Health Science alla Scuola Sant'Anna, dopo aver ottenuto questo incarico per la sua esperienza nel campo delle malattie cardiovascolari. La decisione deriva dalla richiesta di rafforzare le attività di ricerca nel settore della salute e dell’innovazione medica. Passino porta con sé una lunga carriera e numerosi progetti di studio in corso. La sua nomina apre nuove opportunità di collaborazione all’interno dell’istituto.

Claudio Passino, professore ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare, è il nuovo coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare Health Science della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Succede al professore Michele Emdin e resterà in carica per tre anni, a partire dal 21 febbraio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

