Pagani | aperto il bando per alloggi popolari domande online entro aprile 2026 ISEE limite 16mila euro

Pagani apre ufficialmente il bando per gli alloggi popolari. Le domande si potranno presentare online fino ad aprile 2026, con un limite ISEE di 16 mila euro. La città si avvia a una fase importante per chi cerca una casa a prezzi accessibili.

Pagani si prepara ad avviare una fase cruciale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). La Regione Campania ha infatti approvato l’avviso pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo, aprendo la possibilità a famiglie e cittadini di presentare domanda per un alloggio popolare nel territorio paganese. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online tra il 2 marzo e il 15 aprile 2026. L’iniziativa, resa possibile grazie al Decreto Dirigenziale numero 430 del 18 dicembre 2025 della Regione Campania, rappresenta un’opportunità concreta per chi si trova in condizioni di disagio abitativo e socio-economico.🔗 Leggi su Ameve.eu

