Pagani | aperto il bando per alloggi popolari domande online entro aprile 2026 ISEE limite 16mila euro
Pagani apre ufficialmente il bando per gli alloggi popolari. Le domande si potranno presentare online fino ad aprile 2026, con un limite ISEE di 16 mila euro. La città si avvia a una fase importante per chi cerca una casa a prezzi accessibili.
Pagani si prepara ad avviare una fase cruciale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). La Regione Campania ha infatti approvato l’avviso pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo, aprendo la possibilità a famiglie e cittadini di presentare domanda per un alloggio popolare nel territorio paganese. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online tra il 2 marzo e il 15 aprile 2026. L’iniziativa, resa possibile grazie al Decreto Dirigenziale numero 430 del 18 dicembre 2025 della Regione Campania, rappresenta un’opportunità concreta per chi si trova in condizioni di disagio abitativo e socio-economico.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Pagani Aperto Bando
Alloggi popolari in Campania: nuovo bando aperto, domande online da marzo
La Regione Campania ha aperto il nuovo bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) per il 2026.
Bando INPS alloggi per pensionati pubblici e familiari: domande online entro il 3 febbraio
Ultime notizie su Pagani Aperto Bando
Argomenti discussi: 1a Categoria F - I tabellini della 18a giornata; Pagani. Tensioni al Mercato Ortofrutticolo: scontro aperto sul passaggio di cantiere.
Aperto il bando Libri gratis agli studentiAperto a Capannori il bando per Libri gratis, a cura della Regione per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e che sostituisce le misure dell’ex Pacchetto scuola. Il ... lanazione.it
***A Pagani "Romeo e Giulietta" La Compagnia Teatrale Sipario Aperto porta in scena “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare per tutto il mese di febbraio 2026 presso il Teatro La Locandina in Via T. Cauciello n. 18 - Pagani (SA), con un progetto registic - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.