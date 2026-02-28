Gino Cecchettin ospite nella serata finale del Festival di Sanremo per parlare di femminicidi

Gino Cecchettin sarà presente sul palco del Festival di Sanremo nella serata finale per parlare di femminicidi. Lo ha annunciato in conferenza stampa Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai. Il padre di Giulia, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, lancerà un messaggio chiaro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Gino Cecchettin al Festival di Sanremo "Stasera Gino Cecchettin sarà sul palco dell'Ariston: Avremo ospite il papà di Giulia, parleremo della fondazione intitolata alla figlia", ha detto Fasulo in conferenza stampa. Il vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai ha sottolineato che si tratteranno contenuti sociali importanti ovvero si parlerà di "violenza di genere, di femminicidi". Gino Cecchettin sul palco dell'Ariston per parlare di violenza contro le donneNella serata finale del Festival il padre di Giulia a Sanremo per la fondazione che porta il nome della figlia vittima di femminicidio Gino Cecchettin sul palco dell'Ariston lancia la nuova campagna della Fondazione intitolata a GiuliaIl motivo della sua presenza al Festival di Sanremo coincide con il lancio del nuovo spot di sensibilizzazione di Fondazione Giulia Cecchettin ETS. L'annuncio durante la conferenza stampa che precede Martedì 31 marzo, alle 18,30, all'Auditorium San Rocco di Carpi, arriva Gino Cecchettin, padre di Giulia, la studentessa 22enne di ingegneria biomedica di Vigonovo, in Veneto, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, con 75 coltellate nella notte tra l'11 e il 12 Gino Cecchettin tra gli universitari per parlare di violenza di genere: "Il confronto con i giovani è fondamentale". Seminario sull'importanza dell'educazione sessuale nell'ateneo Roma Tre