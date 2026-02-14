Gino Cecchettin dice che Giulia ha pagato con la vita per aver deciso di seguire le sue convinzioni. La giovane donna non può più tornare tra le braccia di chi le voleva bene, e questa perdita lo colpisce profondamente. La sentenza relativa a Turetta non ha portato nessun sollievo, aggiungendo dolore alla sua perdita. Sono trascorsi più di due anni da quel tragico 11 novembre 2023.

«Giulia è la portabandiera della strada giusta». Sono passati due anni e tre mesi da quell'11 novembre 2023. Una data che ha segnato un prima e un dopo nella coscienza di molti italiani. La morte della 22enne Giulia Cecchettin, studentessa di Ingegneria, per mano del 23enne Filippo Turetta non è rimasta confinata alla cronaca nera. Ma è diventata un urlo collettivo contro il femminicidio e la violenza di genere. E parte di questa battaglia, la porta avanti il padre di Giulia, Gino Cecchettin. Lo fa tramite la Fondazione che porta il nome della figlia, lo fa coi giovani, con gli adulti. Lo fa nelle piazze, nei programmi televisivi e nelle università. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Gino Cecchettin: «Giulia ha pagato per aver scelto la sua vita, è straziante non poterla più abbracciare. Turetta? La sentenza non dà sollievo»

Gino Cecchettin parteciperà a un incontro pubblico a Vasto, il 19 dicembre alle ore 9 al PalaBcc, nell’ambito del Vasto d’autore Festival.

Lunedì 2 febbraio, nella Sala dei Notari di Perugia, si svolgerà l’incontro con Gino Cecchettin, autore di

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Premio di laurea 'Giulia Cecchettin', premiate 20 tesi su tematiche di genere; Gino Cecchettin ospite al Cortivo di Noale. Il ricavato alla Fondazione intitolata alla figlia; Premio Giulia Cecchettin a Tor Vergata: 20 tesi premiate sulla parità di genere; Gino Cecchettin ospite al Cortivo di Noale, una serata tra riflessione e solidarietà.

Premio di laurea 'Giulia Cecchettin', premiate 20 tesi su tematiche di generePpremiate questa mattina presso la Facoltà di Economia dell’università di Roma Tor Vergata, alla presenza di Gino Cecchettin, nel corso della terza edizione 'Premio Giulia Cecchettin' ... adnkronos.com

Global Mail: La Fondazione Giulia Cecchettin contro la violenza di genereLa Fondazione Giulia Cecchettin, creata da Gino Cecchettin in seguito all'uccisione di sua figlia Giulia per mano del suo fidanzato, promuove numerosi progetti per combattere la violenza di genere. sbs.com.au

Gino Cecchettin: "Quando mia moglie si è malata ho cominciato a farmi delle domande su quello che è il senso della vita" #GinoCecchettin #vita #amore facebook

Il coraggio di Gino Cecchettin incontra gli studenti e la città di Verbania x.com