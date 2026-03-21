Bandiera blu la riconquista Ancona si candida e punta sulla bellezza di Portonovo

Ancona si candida nuovamente per ottenere la Bandiera Blu, puntando sulla bellezza di Portonovo. La città ha presentato la richiesta, cercando di riconquistare il riconoscimento che premia le spiagge per qualità ambientale e servizi. La candidatura riguarda la zona di Portonovo, nota per le sue insenature e il paesaggio naturale. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Ancona si candida alla riconquista della bandiera Blu. Dopo aver incassato lo storico riconoscimento di Capitale della Cultura, la città si riaffaccia all’uscio della Fee mostrando di avere le carte in regola per poter sventolare nuovamente il vessillo della sostenibilità ambientale nei suoi luoghi simbolo ed iconici, Marina Dorica e Portonovo. Per farlo, la Giunta ha approvato giovedì scorso il " Piano di azione per la sostenibilità " richiesto dalla FEE per la candidatura della Bandiera Blu 2026 per la spiaggia di Portonovo. Attraverso la redazione del Piano di Azione per la Sostenibilità (Action Plan) le Amministrazioni candidate alla Bandiera Blu 2026 dovranno argomentare e documentare le azioni in corso e in programma nel triennio 2026-2027-2028. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bandiera blu, la riconquista. Ancona si candida e punta sulla bellezza di Portonovo Articoli correlati Il sogno ’Bandiera blu’. La città si candida. Sarà inviato il dossierQuarantacinque pagine e un obiettivo da raggiungere: issare la "Bandiera blu" il prossimo 13 giugno sul pennone all’ingresso del pontile di Tonfano... Dopo la Bandiera Blu, Messina punta ad essere "Capitale del mare"Il Comune di Messina intende promuovere la propria candidatura al titolo di Capitale italiana del mare. Tutto quello che riguarda Bandiera blu la riconquista Ancona si... Argomenti discussi: Bandiera blu, la riconquista. Ancona si candida e punta sulla bellezza di Portonovo; Marina di Gioiosa Jonica, il primo Consiglio comunale dell'era Femia: nominata la nuova Giunta, illustrate le priorità dell’amministrazione. Bandiera blu, la riconquista. Ancona si candida e punta sulla bellezza di PortonovoAncona si candida alla riconquista della bandiera Blu. Dopo aver incassato lo storico riconoscimento di Capitale della Cultura, la città si riaffaccia all’uscio della Fee mostrando di avere le carte ... ilrestodelcarlino.it