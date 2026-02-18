Dalla Strariccione alla Riccione Cup | la città si prepara per una primavera a tutto sport

Riccione si appresta a vivere una stagione di eventi sportivi, dopo che la città ha annunciato l’organizzazione della Riccione Cup e di altre iniziative. La località balneare si sta attrezzando con impianti e strutture per accogliere atleti e visitatori, puntando a promuovere il turismo attivo. Presto, le strade e le spiagge si riempiranno di sportivi pronti a sfidarsi e divertirsi.

Oltre mille atleti attesi per podismo, calcio, basket e arti marziali. L'assessore Imola: "Lo sport è un asset strategico che genera presenze e valorizza Riccione" Sarà una primavera ricca di sport quella che Riccione si sta preparando a vivere tra poche settimane. Il calendario sportivo della città, che ha già annunciato un fitto elenco di appuntamenti allo Stadio del nuoto e al Playhall, si arricchisce nei prossimi mesi di numerose altre iniziative che abbracciano diverse discipline: dalle arti marziali al pattinaggio, dal podismo agli sport di squadra. In particolare la stagione primaverile sarà caratterizzata dai tradizionali appuntamenti con i raduni e i tornei nazionali e internazionali che coinvolgono ogni anno migliaia di giovani sportivi con le famiglie al seguito.