Polemica su Pedemontana | l’opera in serata trova critica per i costi e l’andamento dell’opera

Questa sera, l’inaugurazione di un evento di Fratelli d’Italia sulla Pedemontana ha scatenato polemiche. I comitati che si oppongono all’autostrada da anni non hanno perso tempo e hanno risposto con sarcasmo. La discussione sui costi e sui ritardi dell’opera continua a dividere le parti coinvolte.

**Un incontro organizzato da Fratelli d’Italia per discutere i costi della Pedemontana è stato accolto con sarcasmo dai comitati che da anni si oppongono alla realizzazione dell’autostrada.** A Lazzate, in provincia di Bergamo, il 12 febbraio alle 20.45, è stato tenuto un evento dal titolo “Pedemontana quanto ci costa? Cosa si può migliorare?”, promosso da un gruppo di sindaci e consiglieri regionali affiliati a Fratelli d’Italia. Ma l’evento, per molti, è stato una beffa: una serata in cui si dibattevano i costi elevati e le criticità del progetto autostradale senza una vera volontà di risolvere o minimizzare gli effetti negativi che l’opera sta causando sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polemica su Pedemontana: l’opera in serata trova critica per i costi e l’andamento dell’opera Approfondimenti su Pedemontana Costosi "Adesso vi accorgete che Pedemontana è uno scempio": scoppia la polemica per la serata sui costi dell'opera Questa sera scoppia una nuova polemica sulla Pedemontana. Pedemontana, in Brianza avanzano gli 80 cantieri collegati all'opera: i lavori Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pedemontana Costosi Argomenti discussi: Adesso vi accorgete che Pedemontana è uno scempio: scoppia la polemica per la serata sui costi dell'opera. Adesso vi accorgete che Pedemontana è uno scempio: scoppia la polemica per la serata sui costi dell'operaSindaci e amministratori di centrodestra organizzano una serata su Pedemontana. Un incontro che i comitati considerano una beffa ... monzatoday.it Pedemontana, tavolo delle istituzioni in Prefettura per gestire gli impatti dei cantieriCoordinamento su viabilità, sicurezza e trasporto pubblico con l'obiettivo di ridurre i disagi nel territorio brianzolo. mbnews.it Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in prima linea sui campi di gara, ci sarà anche una delegazione di sanitari dell’ULSS 7 Pedemontana, impegnata nell’assistenza medica agli atleti in caso di necessità. Dopo una rigorosa selezione, facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.