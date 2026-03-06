Reza Pahlavi | Il popolo iraniano mi ha chiesto di guidare la transizione

Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo Scià di Persia, ha pubblicato un messaggio sui social in cui afferma che il popolo iraniano gli ha chiesto di guidare la transizione dopo la caduta del regime. Nel testo, aggiunge di aver accettato questa richiesta, senza fornire dettagli ulteriori. La comunicazione si concentra sul suo ruolo come figura di riferimento in un momento di cambiamento in Iran.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Papa Leone XIV esprime profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti di questi giorni in Medio Oriente, per i tanti innocenti, tra cui molti bambini, e per chi prestava loro soccorso, come padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita ucciso questo pomeriggio a Qlayaa. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Reza Pahlavi: "Tornerò in Iran per garantire la transizione""Tornerò in Iran perché sono l'unico che può garantire la transizione verso un governo democratico".

Leggi anche: Reza Pahlavi, l'erede dello scià di Persia: "Trump, aiuta il mio popolo a liberarsi"

Interim government will be formed in Iran; Iranian opposition figures enter into contacts with US

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Reza Pahlavi

Temi più discussi: Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià: In Iran la dittatura muore. Tornerò a Teheran per la sollevazione e le elezioni libere; Reza Pahlavi, il figlio dell'ultimo scià: Morte Khamenei non è fine del regime. Tornerò per guidare la transizione; Da Reza Pahlavi alla salita al potere dei militari: ecco i possibili scenari per il post Khamenei in Iran; Reza Pahlavi preso di mira da comici russi: il video della chiamata al figlio dello scià iraniano.

Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià: «In Iran la dittatura muore. Tornerò a Teheran per la sollevazione e le elezioni libere»Il figlio dell'ultimo scià iraniano parla dall'Europa: «Sono pronto a intervenire con un piano di prosperità per il Paese». E ribadisce: «Contatti con Trump, ma sono indipendente» ... corriere.it

Iran, Reza Pahlavi: «Khamenei è scomparso dalla faccia della terra. Con la sua morte, la Repubblica Islamica giunge al termine e sarà presto relegata all’oblio della storia»Il figlio dell’ultimo scià sta cercando di consolidare il proprio ruolo come figura di riferimento dell’opposizione iraniana mentre sono molti, nelle manifestazioni che stanno avvenendo in tutto il mo ... vanityfair.it

Persia e Iran non sono due Paesi diversi, ma due nomi della stessa terra. Eppure nel 1935 lo scià Reza Pahlavi chiese ufficialmente all’Occidente di smettere di usare “Persia”. Dietro quel cambiamento c’erano storia antica, identità nazionale e anche la geop - facebook.com facebook

Reza Pahlavi preso di mira da comici russi: il video della chiamata al figlio dello scià iraniano x.com