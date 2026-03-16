Reza Pahlavi si rivolge ai suoi sostenitori, chiamandoli a prepararsi per quella che definisce la fase decisiva della lotta finale. In un messaggio scritto, invita i compatrioti a procurarsi le scorte necessarie per affrontare il momento. La comunicazione si rivolge a un pubblico di persone coinvolte nella sfida alla transizione iraniana, senza approfondire le motivazioni o i dettagli delle azioni future.

“Cari compatrioti, siamo ora nella fase decisiva della nostra lotta finale. Vi esorto a procurarvi al più presto le scorte essenziali. E per la vostra sicurezza, ritiratevi dalle strade e restate nelle vostre case. Continuate lo sciopero e non presentatevi al lavoro. Continuate i cori notturni per mostrare la vostra unità. Alle forze armate e alle forze dell’ordine: questa è la vostra ultima occasione per separarvi dalle forze oppressive e unirvi al vostro popolo. Attendete la mia ultima chiamata”. Parole di Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Scià d’Iran, in un video pubblicato sui social. Dal Khuzestan, provincia sud-occidentale del Paese giunge intanto una notizia che, se confermata, sancirebbe il suo primo grande successo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Reza Pahlavi e la sfida della transizione iraniana. Scrive De Leo

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