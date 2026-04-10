Acqua non potabile scatta il divieto a Vasto Marina e sulla costa | stop anche dopo bollitura

È stato emesso un divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari lungo la costa tra Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia. La decisione interessa le zone di Vasto Marina e altre località della zona, e rimarrà in vigore fino a nuove comunicazioni. Il divieto si applica anche nel caso di bollitura dell’acqua. Nessuna indicazione è stata fornita riguardo alle cause del provvedimento.

Divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari lungo la costa tra Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia. A comunicarlo è il sindaco di Vasto Francesco Menna, a seguito del riscontro di valori non conformi nei controlli sulla rete idrica.Il provvedimento riguarda in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Acqua non potabile a Chieti alta: scatta il divieto immediato per cittadiniChieti - Ordinanza urgente del sindaco dopo controlli sanitari: acqua vietata per bere e cucinare in tutta Chieti alta, attivata distribuzione... Valori non conformi: scatta il divieto di consumare acqua potabile a OrtonaIl Comune ha diffuso il divieto di consumo dell’acqua erogata tramite pubblico acquedotto, per usi alimentari, nella zona di via Costantinopoli e... Divieto di utilizzo dell’acqua potabile da Vasto alla Marina di Montenero: Non è conforme neppure se bollitaOrdinanza della sindaca Contucci che vieta l’uso dell'acqua, anche previa bollitura, nella zona costiera di Montenero di Bisaccia. Stesso problema di non conformità si registra anche a Vasto Marina, S ... primonumero.it Valori non conformi: nel Vastese vietato consumo acqua potabileA causa di valori non conformi è istituito, fino a nuova comunicazione, il divieto temporaneo di consumo dell'acqua in alcune zone del Vastese ... rete8.it