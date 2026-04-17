Retinopatia nel prematuro al Burlo Garofolo di Trieste tecnologia salvavista

Una struttura specializzata di Trieste ha introdotto una tecnologia innovativa per la diagnosi precoce della retinopatia nel neonato prematuro. La tecnologia, chiamata Salvavista, permette di individuare tempestivamente i segnali della patologia, favorendo interventi tempestivi e mirati. La novità si inserisce in un percorso di miglioramento delle procedure diagnostiche dedicate ai neonati più vulnerabili. La presentazione della tecnologia è avvenuta in occasione di un evento dedicato alla salute neonatale.

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - Una nuova tecnologia per la diagnosi precoce della retinopatia nei neonati prematuri e spazi dedicati all'accoglienza delle famiglie: è il risultato di una donazione del Gruppo Barilla ad Abc Bambini chirurgici (Abc), a supporto delle attività dell'associazione di cui beneficia l'Irccs Burlo Garofolo di Trieste. Nel dettaglio - informa una nota - con il contributo è stato acquisito un dispositivo di imaging retinico 3Nethra-neo Hd-Fa, una tecnologia all'avanguardia che consente una diagnosi precoce e un monitoraggio più efficace della retinopatia del prematuro (Rop), tra le principali cause di cecità infantile.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Retinopatia nel prematuro, al Burlo Garofolo di Trieste tecnologia salvavista Notizie correlate Leggi anche: Burlo Garofolo, 40 anni di lotta al cancro infantile: oltre mille vite curate e un centro di eccellenza per i trapianti. Leggi anche: Da Coop una donazione di 24 mila euro per Cro di Aviano e Burlo Garofolo Panoramica sull’argomento Retinopatia nel prematuro, al Burlo Garofolo di Trieste tecnologia salvavistaBarilla dona ad Abc Bambini chirurgici un innovativo dispositivo di imaging retinico e un contributo per spazi dedicati all’accoglienza delle famiglie ... adnkronos.com Nuova sperimentazione al Burlo Garofolo di TriesteL’istituto materno infantile Burlo Garofolo di Trieste ha registrato un nuovo traguardo con la prima fase di una sperimentazione che ha visto un paziente pediatrico ricevere un farmaco finora ... rainews.it