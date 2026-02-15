Burlo Garofolo 40 anni di lotta al cancro infantile | oltre mille vite curate e un centro di eccellenza per i trapianti

Il Burlo Garofolo di Trieste festeggia 40 anni di lavoro contro il cancro infantile, avendo curato oltre mille bambini. La struttura ha aperto i battenti nel 1983, e da allora ha sviluppato un centro specializzato per i trapianti di midollo osseo. Ogni anno, decine di piccoli pazienti trovano in questa struttura terapie efficaci e un sostegno costante.

Quaranta Anni di Speranza: Il Burlo Garofolo di Trieste, un Faro nella Lotta al Cancro Infantile. Quaranta anni di impegno, ricerca e speranza. Il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste celebra un traguardo straordinario: quattro decenni dedicati alla cura del cancro infantile, con oltre mille bambini e ragazzi trattati e più di 480 trapianti di cellule staminali ematopoietiche eseguiti. Un cammino che ha trasformato l'ospedale in un punto di riferimento non solo per il Friuli Venezia Giulia, ma per l'intero Paese e oltre, offrendo una concreta possibilità di guarigione a famiglie e pazienti. Burlo, eccellenza che illumina la speranza: quarant'anni di cure e ricerca contro i tumori infantiliNel cuore della sanità pediatrica italiana ed europea, l'Irccs Burlo Garofolo si conferma baluardo di competenza, innovazione e umanità. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile. Eccellenza che cura, ricerca che salva, umanità che accompagna: il Burlo Garofolo simbolo di speranza per centinaia di famiglie. Trieste rende omaggio a chi trasforma ogni battaglia in futuro possibile.