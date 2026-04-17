Il centravanti della nazionale ha subito un infortunio che lo terrà lontano dal campo per un certo periodo. La durata dell’assenza non è ancora stata comunicata ufficialmente. La Juventus sta valutando le conseguenze di questa assenza sulle proprie strategie di mercato e sulla rosa attuale. La squadra dovrà probabilmente intervenire per coprire la posizione lasciata scoperta dall’attaccante infortunato.

di Angelo Ciarletta Retegui Juve, il centravanti della nazionale si fa male. Quanto dovrà rimanere ai box e come cambia il mercato della Vecchia Signora. La Juve osserva con attenzione l’evoluzione clinica di Mateo Retegui, protagonista di un infortunio che potrebbe stravolgere le strategie estive dei bianconeri. La stagione del calciatore dell’ Al-Qadsiah si è conclusa bruscamente durante il match contro l’ Al-Shabab. MERCATO JUVE LIVE Nonostante il gol e l’assist siglati nel 2-2 finale, la punta è uscita in barella a causa della frattura della tibia sinistra. Un colpo durissimo, arrivato pochi giorni dopo la delusione mondiale con l’ Italia, eliminata dalla Bosnia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Retegui Juve, il centravanti della nazionale va ko. Quanto dovrà rimanere ai box e come cambiano le strategie di mercato bianconere

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Retegui si fa male La posizione della Juve - facebook.com facebook

Il Napoli campione compra e si rafforza. L’Inter (2nda) tiene i migliori e compra. L’Atalanta (terza) vende Lookman e Retegui. La Juve (quarta) tiene i migliori e si rafforza. La Roma (quinta) idem. Per quale ragione il Milan (ottavo) vende 3 titolari e deve vincere x.com