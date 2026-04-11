Infortunio Pellegrini l’esito degli esami dell’obiettivo di mercato della Juve Ecco quanto dovrà rimanere ai box

Sono stati resi noti i risultati degli esami a cui è stato sottoposto il giocatore coinvolto nell’infortunio avvenuto recentemente. La Juventus ha comunicato quanto tempo il calciatore dovrà rimanere fuori dal campo. La situazione è stata definita dopo le verifiche mediche svolte nel corso delle ultime ore. La squadra attende aggiornamenti ufficiali sul recupero e sui tempi di rientro.

di Angelo Ciarletta Infortunio Pellegrini, arriva l’esito degli esami dell’obiettivo di mercato della Juventus. Ecco quanto dovrà rimanere ai box il capitano giallorosso. La Juve osserva con attenzione le vicende delle dirette concorrenti per la Champions, in particolare della Roma, che deve fare i conti con l’ennesimo stop fisico. Nonostante il rotondo successo per 3-0 contro il Pisa, come riportato da Sky Sport, l’ambiente capitolino è scosso dall’infortunio di Lorenzo Pellegrini, accostato anche ai bianconeri ultimamente. MERCATO JUVE LIVE Gli esami strumentali effettuati oggi, sabato 11 aprile, hanno confermato una lesione al flessore della coscia destra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Pellegrini, l’esito degli esami dell’obiettivo di mercato della Juve. Ecco quanto dovrà rimanere ai box Infortunio Fadera: c’è frattura, deve operarsi! L’esito degli esami dell’attaccante del Sassuolo e quanto dovrà rimanere fuoriCalciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero. Infortunio Gudmundsson: l’esito degli esami del fantasista della Fiorentina. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuoriCalciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime...