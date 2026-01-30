Infortunio Dybala sospiro di sollievo per la Roma | ecco per quanto tempo dovrà rimanere ai box l’ex Juve Il comunicato

La Roma ha ricevuto buone notizie sull’infortunio di Dybala. L’ex Juve dovrà stare fuori per un periodo, ma non si tratta di tempi troppo lunghi. La società ha diffuso un comunicato che chiarisce quanto dovrà restare lontano dal campo, offrendo un po’ di sollievo ai tifosi.

Infortunio Dybala, sospiro di sollievo per la Roma: ecco per quanto tempo dovrà rimanere ai box l’ex Juventus. Il comunicato ufficiale. La Juventus osserva con attenzione quanto accade sulle sponde delle rivali di Serie A, e nelle ultime ore i riflettori sono puntati sulle condizioni fisiche di un illustre ex bianconero. Arriva finalmente un sospiro di sollievo per Paulo Dybala, rimasto precauzionalmente in panchina nella recente trasferta europea in casa del Panathinaikos, valida per l’ultima giornata del girone unico di Europa League. L’ attaccante argentino era già alle prese con i postumi di una contusione al ginocchio, rimediata nella battaglia di domenica scorsa contro il Milan, ma la situazione sembrava essersi aggravata a metà settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

