Rete4 Berlusconi rinnova la rete per renderla meno di destra

Rete4 sta attraversando un processo di rinnovamento con l'obiettivo di modificare la linea editoriale della rete. Secondo fonti vicine alla proprietà, si starebbero valutando cambiamenti nel palinsesto, tra cui la sostituzione di alcuni conduttori e programmi. In particolare, si parla di un possibile allontanamento di alcuni volti noti della rete, con l’intento di rendere il canale più aperto a un pubblico più ampio e meno orientato a una posizione politica di destra.

Rete4 starebbe affrontando un cambiamento epocale: l'idea dei fratelli Berlusconi è quella di togliere Porro e forse anche Del Debbio E’ tempo di cambiamenti inForza Italia, i fratelliBerlusconistanno decidendo di rinnovare il partito ma anche Rete4 che secondo loro, con determinati volti, sta diventando “troppo di destra”. L’idea, secondo quanto rivelato daDagospia, sarebbe quella di eliminare alcuni volti comePorroeDel Debbioche, sebbene portino molto seguito, pare siano troppo vicini a Lega e Fratelli d’Italia. Secondo quanto rivelato daDagospia, infatti, l‘idea di Pier Silvio Berlusconi sarebbe quella di togliere dal palinsestoQuarta Repubblica, sebbene gli ascolti si attestino sempre intorno al 7%.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rete4, Berlusconi rinnova la rete per renderla meno di destra Notizie correlate Leggi anche: L’estrema destra cresce in rete tra i giovanissimi anche in Europa. Gli arresti di Europol e la rete The Com Assisi, Enel rinnova la rete elettrica: investimento da 500mila euroIl progetto prevede la realizzazione di circa 2,5 km di nuova rete completamente interrata, con particolare riferimento all’area di Santa Maria degli...