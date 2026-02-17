Infortunio De Bruyne arrivano buone notizie da Castel Volturno | rientro previsto a marzo

Kevin De Bruyne si sta riprendendo dall’infortunio, che lo ha messo fuori dal campo per diverse settimane a causa di una lesione muscolare. Le ultime notizie da Castel Volturno indicano che il centrocampista belga potrebbe tornare in campo già a marzo, portando un’ulteriore spinta alla sua squadra. Un fisioterapista ha confermato che i progressi sono più rapidi del previsto, grazie a un intenso programma di recupero.

Dopo mesi di attesa e apprensione, arrivano finalmente segnali incoraggianti sulle condizioni di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha vissuto un lungo periodo lontano dal campo a causa di un infortunio serio, che lo ha costretto a uno stop forzato durato oltre quattro mesi. Un’assenza pesante, non solo per il calciatore, ma anche per la sua squadra, privata di uno dei suoi elementi più decisivi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il peggio sembra ormai alle spalle. De Bruyne è pronto a rientrare in Italia già questo sabato, quando farà ritorno a Castel Volturno per completare l’ultima fase del suo percorso di recupero.🔗 Leggi su Dailynews24.it De Bruyne verso il rientro: a gennaio torna a Castel VolturnoKevin De Bruyne si prepara a tornare a Castel Volturno a gennaio, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. Infortunio Neres, cosa filtra in vista di Juventus Napoli: non ci sono buone notizie. Le ultime da Castel VolturnoAggiornamenti sull’infortunio di Neres in vista della partita tra Juventus e Napoli: le ultime notizie da Castel Volturno indicano che la situazione non è favorevole per l’esterno brasiliano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: McTominay recupera, ma si ferma un titolarissimo! Novità su De Bruyne – Sky; Napoli, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Napoli, quando torna De Bruyne dall’infortunio: suona il nuovo allarme!; Infortunio Kevin De Bruyne noti i tempi di recupero | il centrocampista ritornerà in campo a inizio maggio?. Napoli, quando torna De Bruyne dall’infortunio: c’è la dataArrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli in merito all'infortunio di De Bruyne. Stando a quanto trapelato nelle ultime ... fantamaster.it Napoli, quando torna De Bruyne dall’infortunio: suona il nuovo allarme!Infortunio De Bruyne - Suona un nuovo e preoccupante allarme in casa Napoli sul rientro di De Bruyne: si allungano i tempi! fantamaster.it #Osimhen: "Non è vero che litigavo con Spalletti, dormiva a Castel Volturno. Mi dava tantissimo" Le parole di Osimhen alla Gazzetta dello Sport: “Si diceva che litigassimo, però non era vero: lo stimo tanto. Ha dormito per mesi nel centro sportivo del Napoli facebook VIDEO NM - Napoli-Como, l’arrivo del pullman degli azzurri a Castel Volturno x.com