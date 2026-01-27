Lorefice alla Giornata della Memoria | Educare i giovani alla libertà e alla dignità

In occasione della Giornata della Memoria, l’Arcivescovo Corrado Lorefice ha sottolineato l’importanza di educare i giovani alla libertà e alla dignità, unendo memoria e impegno. L’intervento si è svolto di fronte al “Vagone della Memoria” dell’Eco Museo del Mare, con l’obiettivo di rafforzare i valori fondamentali e mantenere vivo il ricordo delle tragedie passate tra le nuove generazioni.

Un intervento appassionato, coniugando memoria e impegno e rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni: l'Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice è intervenuto questa mattina davanti al "Vagone della Memoria" dell'Eco Museo del Mare nella Giornata della Memoria in ricordo della tragedia.

In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, Laura Boldrini sottolinea l’importanza di educare i giovani alla pace e alla libertà.

Sabato 20 dicembre alle 15:30, presso il V Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano, si svolgerà l’incontro pubblico “OMNIA RERUM”, un’occasione per promuovere valori come partecipazione, legalità e futuro, organizzato da Nuntiare ODV e Generazione Progresso ODV.

